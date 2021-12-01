Президент также заявил, что с 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тысячи гривен. Средняя зарплата впервые за 30 лет в долларовом эквиваленте превысила 500 долларов в месяц.
Отметьте Зеленский выступает с трибуны Верховной Рады: о чем говорит президент
Зеленский подчеркнул, что за год зарплата врачей выросла вдвое.
С 1 января она составит минимум 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача в Украине будет 24 тысячи гривен. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу,
– пообещал президент.
Экономическая ситуация в Украине – стабилизировалась
- По словам Зеленского, несмотря на пандемию коронавируса и проблемы, которые она вызвала, экономическую ситуацию в Украине удалось стабилизировать.
- В частности, 2021 год Украина завершает с самым высоким в истории ВВП.
- Размер экономики Украины установит рекорд – превысит 190 миллиардов долларов.
- Также в Украине выросли золото-валютные резервы. Пока они достигают 30 миллиардов долларов.