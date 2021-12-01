Президент також заявив, що з 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисячі гривень. Середня зарплата вперше за 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів щомісяця.
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Зеленський наголосив, що упродовж року зарплата лікарів зросла вдвічі.
З 1 січня вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря в Україні буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитися до лікаря,
– пообіцяв президент.
Економічна ситуація в Україні – стабілізувалась
- За словами Зеленського, попри пандемію коронавірусу та проблеми, які вона спричинила, економічну ситуацію в Україні вдалося стабілізувати.
- Зокрема, 2021 рік Україна завершує з найвищим в історії ВВП.
- Розмір економіки України встановить рекорд – перевищить 190 мільярдів доларів.
- Також в Україні зросли золото-валютні резерви. Наразі вони досягають 30 мільярдів доларів.