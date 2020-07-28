В Госстате заявили о резком увеличении средней зарплаты в Украине
Средняя зарплата в Украине вернулась к докарантинному уровню и в июне 2020 года составила более 11,5 тысячи гривен. То есть в предыдущей месяц она неожиданно подскочила почти на 10%.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, размещенном на сайте органа.
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По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 9,8%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2019 года – 24 канал) – на 7,4%,
– передают в Госстате.
Динамика средней зарплаты / Скриншот
Что еще сообщают в Госстате относительно увеличения средней зарплаты:
За июнь средняя зарплата выросла на 1000 гривен и восстановила показатели марта этого года, когда в Украине ввели карантин. Тогда средняя зарплата составила 11 446 гривен, но потом упала. Так, в апреле она составляла 10 430 гривен, а в мае – 10 542 гривны.
Кто в Украине получает самые большие зарплаты:
- Работники в области финансовой и страховой деятельности – 19 324 гривны
- Работники в области информации и телекоммуникаций – 18 926 гривен.
Кто в Украине получает самые низкие зарплаты:
- Работники в сфере временного размещения и организации питания – 5 207 гривен.
Самые высокие и самые низкие зарплаты в Украине по регионам:
- Что касается регионов, то лидерство по средней зарплате сохраняет Киев – 16 393 гривны.
- Также высокие зарплаты в Донецкой области – 12 445 гривен.
- Наименьшие же зарплаты в Черновицкой (9 504 гривны) и Херсонской (9 586 гривен) областях.