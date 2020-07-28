Средняя зарплата в Украине вернулась к докарантинному уровню и в июне 2020 года составила более 11,5 тысячи гривен. То есть в предыдущей месяц она неожиданно подскочила почти на 10%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, размещенном на сайте органа.

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По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 9,8%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2019 года – 24 канал) – на 7,4%,

– передают в Госстате.



Динамика средней зарплаты / Скриншот

Что еще сообщают в Госстате относительно увеличения средней зарплаты:

За июнь средняя зарплата выросла на 1000 гривен и восстановила показатели марта этого года, когда в Украине ввели карантин. Тогда средняя зарплата составила 11 446 гривен, но потом упала. Так, в апреле она составляла 10 430 гривен, а в мае – 10 542 гривны.

Кто в Украине получает самые большие зарплаты:

Работники в области финансовой и страховой деятельности – 19 324 гривны

Работники в области информации и телекоммуникаций – 18 926 гривен.

Кто в Украине получает самые низкие зарплаты:

Работники в сфере временного размещения и организации питания – 5 207 гривен.

Самые высокие и самые низкие зарплаты в Украине по регионам: