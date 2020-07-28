Середня зарплата в Україні повернулась до докарантинного рівня і у червні 2020 року становила понад 11,5 тисячі гривень. Тобто попереднього місяця вона несподівано підскочила майже на 10%.

Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики України, що розміщений на сайті органу.

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У порівнянні із травнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 9,8%, а за останні 12 місяців (відносно червня 2019 року – 24 канал) – на 7,4%,

– передають у Держстаті.



Динаміка середньої зарплати / Скриншот

Що ще повідомляють у Держстаті стосовно збільшення середньої зарплати:

За червень середня зарплата зросла на 1000 гривень та відновила показники березня цього року, коли в Україні запровадили карантин. Тоді середня зарплата становила 11 446 гривень, але потім впала. Так, у квітні вона становила 10 430 гривень, а у травні – 10 542 гривні.

Хто в Україні отримує найбільші зарплати:

Працівники у галузі фінансової та страхової діяльності – 19 324 гривні

Працівники у галузі інформації й телекомунікацій – 18 926 гривень.

Хто в Україні отримує найнижчі зарплати:

Працівники у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – 5 207 гривень.

Найвищі та найнижчі зарплати в Україні по регіонах: