У Держстаті заявили про різке збільшення середньої зарплати в Україні
Середня зарплата в Україні повернулась до докарантинного рівня і у червні 2020 року становила понад 11,5 тисячі гривень. Тобто попереднього місяця вона несподівано підскочила майже на 10%.
Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики України, що розміщений на сайті органу.
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У порівнянні із травнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 9,8%, а за останні 12 місяців (відносно червня 2019 року – 24 канал) – на 7,4%,
– передають у Держстаті.
Динаміка середньої зарплати / Скриншот
За червень середня зарплата зросла на 1000 гривень та відновила показники березня цього року, коли в Україні запровадили карантин. Тоді середня зарплата становила 11 446 гривень, але потім впала. Так, у квітні вона становила 10 430 гривень, а у травні – 10 542 гривні.
Хто в Україні отримує найбільші зарплати:
- Працівники у галузі фінансової та страхової діяльності – 19 324 гривні
- Працівники у галузі інформації й телекомунікацій – 18 926 гривень.
Хто в Україні отримує найнижчі зарплати:
- Працівники у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – 5 207 гривень.
Найвищі та найнижчі зарплати в Україні по регіонах:
- Що стосується регіонів, то лідерство за середньою зарплатою зберігає Київ – 16 393 гривні.
- Також високі зарплати в Донецькій області – 12 445 гривень.
- Найменші ж зарплати в Чернівецькій (9 504 гривні) та Херсонській (9 586 гривень) областях.