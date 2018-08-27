Срна дебютировал за новый клуб после дисквалификации

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна сыграл первый матч за итальянский "Кальяри" в рамках второго тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (2:2).

Это дебютный матч хорвата за новый клуб, а также первая игра после дисквалификации.

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Срна отыграл весь поединок и успел отметиться результативной передачей. Именно этот гол мог принести "Кальяри" первую победу в нынешнем сезоне, но хозяева пропустили.

Напомним, что Дарио Срна перешел в "Кальяри" из "Шахтера" летом этого года в статусе свободного агента. В составе "горняков" защитник играл в течение 15 лет. Почти весь прошлый сезон пропустил из-за дисквалификации за употребление допинга.

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