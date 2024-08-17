Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что операция в Курской области пока не стала сильным толчком для действий граждан России. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет возмущение к Владимиру Путину и российской власти.

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Как Путин бросил своих срочников на Курщине

Курносова объяснила, что в Курской области находились, в первую очередь, срочники, которые не были готовы к боевым действиям. Кроме этого, у них не было никакой поддержки – ни тяжелого вооружения, ни артиллерии.

Поэтому им нужно умирать, сдаваться в плен или бежать,

– отметила российская оппозиционерка.

Однако, по ее мнению, хуже всего совсем другое. Многие российские пленные рассказали, что они думали подорваться на гранате, ведь слышали страшные истории о возможном обращении с ними в украинском плену. Именно такую информацию распространяют среди российских военных.

То, что они увидели на самом деле в украинском плену, их шокировало. Они живут там лучше, чем на службе в России,

– отметила Курносова.

По словам российской оппозиционерки, смерти срочников на Курщине стали толчком для того, что российское общество как-то "зарухалось". Однако операция в этой области все равно не стала для россиян такой глобальной историей, как было во времена мобилизации или мятежа Евгения Пригожина. Пока Курск является локальной историей.

Не знаю, сколько еще понадобится времени и сколько Украине еще нужно будет взять под контроль населенных пунктов, чтобы ситуация продолжала развиваться. Чем дольше населенные пункты будут под контролем Украины, тем больше будет тревога у россиян, доверие к власти будет меньше, а возмущение выше,

– отметила Курносова.