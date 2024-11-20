24 Канал пишет со ссылкой на источники, что российские власти до сих пор продолжают использовать срочников как "пушечное м**о" в Курской области. Пленные Вооруженными Силами Украины срочники рассказали о том, как попали в плен и обратились к другим бойцам в России.

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Как Россия продолжает бросать срочников на войну

Хотя для россиян тема срочников и чувствительная, российский диктатор Путин обещал не отправлять их на фронт, однако генералы продолжают бросать своих солдат на верную гибель, оставляя на позициях без связи и нормального обеспечения.

Многим российским срочникам не хватает ума сдаться в плен, однако наши Силы обороны продолжают пополнять обменный фонд.

Недавно в районе поселка Веселое бойцы ВСУ развалили группу забытых командованием срочников,

– рассказали источники.

В украинский плен сдались трое российских срочников – им едва исполнилось по 20 лет. В частности, в плену оказались:

Максим Вадимович Федоров – родился 11 апреля 2003 года рождения. Он служил в 234 десантно-штурмовом полку, 76 дивизии в Пскове.

Был командирован в Курскую область для обороны позиций. После чего попал в плен. Относятся в плену хорошо, оказывают медицинскую помощь... Ребята, я не советую идти воевать, а если не получается, то идти в плен,

– рассказал 21-летний российский срочник Федоров.

Артем Сергеевич Ципковский – родился 1 декабря 2002 года, проходил срочную службу. В Курскую область отправили для "охраны границы". Он посоветовал своим товарищам-оккупантам в случае безвыходной ситуации сдаваться в плен или не брать в руки оружие совсем.

– родился 1 декабря 2002 года, проходил срочную службу. В Курскую область отправили для "охраны границы". Он посоветовал своим товарищам-оккупантам в случае безвыходной ситуации сдаваться в плен или не брать в руки оружие совсем. Сергей Валерьевич Толмачев – родился 7 июля 2004 года. Служил срочником также в 234 десантно-штурмовом полку 76 дивизии. В плен попал при обороне позиций в Курской области. Он посоветовал сдаваться в плен или не брать в руки оружие и не воевать.

Федоров рассказал о своем плену и как воевал на Курщине: смотрите видео

Ципковский призвал российских военных не брать в руки оружие: смотрите видео

Что сказал о войне 20-летний Толмачев: смотрите видео

Кстати, источники 24 Канала рассказали, что трое срочников из 234 гвардейского десантно-штурмового полка, 76 дивизии. Пленные служили в 3 батальоне, 3 роте 1 взвода 2 отделения.

Пока нет данных о том, сообщили ли родным российских срочников, что они попали в украинский плен.