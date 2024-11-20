24 Канал пише з посиланням на джерела, що російська влада досі продовжує використовувати строковиків як "гарматне м**о" в Курській області. Полонені Збройними Силами України строковики розповіли про те, як потрапили в полон та звернулись до інших бійців у Росії.

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Як Росія продовжує кидати строковиків на війну

Хоч для росіян тема строковиків й чутлива, російський диктатор Путін обіцяв не відправляти їх на фронт, проте генерали продовжують кидати своїх солдатів на вірну загибель, залишаючи на позиціях без зв'язку та нормального забезпечення.

Багатьом російським строковикам не вистачає розуму здатись у полон, проте наші Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд.

Нещодавно в районі селища Веселе бійці ЗСУ розвалили групу забутих командуванням строковиків,

– розповіли джерела.

В український полон здались троє російських строковиків – їм ледве минуло по 20 років. Зокрема, у полоні опинились:

Максим Вадимович Фьодоров – народився 11 квітня 2003 року народження. Він служив у 234 десантно-штурмовому полку, 76 дивізії у Пскові.

Був відряджений в Курську область для оборони позицій. Після чого потрапив у полон. Ставляться в полоні добре, надають медичну допомогу… Хлопці, я не раджу йти воювати, а якщо не виходить, то йти у полон,

– розповів 21-річний російський строковик Фьодоров.

Артем Сергійович Ціпковський – народився 1 грудня 2002 року, проходив строкову службу. У Курську область відрядили для "охорони кордону". Він порадив своїм товаришам-окупантам у випадку безвихідної ситуації здаватись в полон чи не брати в руки зброю зовсім.

– народився 1 грудня 2002 року, проходив строкову службу. У Курську область відрядили для "охорони кордону". Він порадив своїм товаришам-окупантам у випадку безвихідної ситуації здаватись в полон чи не брати в руки зброю зовсім. Сергій Валерійович Толмачов – народився 7 липня 2004 року. Служив строковиком також у 234 десантно-штурмовому полку 76 дивізії. У полон потрапив при обороні позицій в Курській області. Він порадив здаватись в полон або не брати в руки зброю та не воювати.

Фьодоров розповів про свій полон та як воював на Курщині: дивіться відео

Ціпковський закликав російських військових не брати в руки зброю: дивіться відео

Що сказав про війну 20-річний Толмачов: дивіться відео

До речі, джерела 24 Каналу розповіли, що троє строковиків з 234 гвардійського десантно-штурмового полку, 76 дивізії. Полонені служили в 3 батальйоні, 3 роті 1 взводу 2 відділення.

Наразі немає даних про те, чи повідомили рідним російських строковиків, що вони потрапили в український полон.