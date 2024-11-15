Повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України. Завдяки такій ініціативі вдалося поповнити обмінний фонд.

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Як росіяни здаються в полон через "ВКонтакте"

Військова контррозвідка СБУ разом із бійцями 95 десантно-штурмової бригади створили акаунт "віртуального командира" в російській соціальній мережі "ВКонтакте".

Завдяки цьому акаунту вдалося поповнити обмінний фонд, оскільки військові з 810 бригади морської піхоти Росії охоче здаються в полон через цю платформу.

На опублікованому відео можна побачити, як українські десантники та співробітники СБУ листуватися з російськими солдатами через фейковий акаунт "офіцера" 810 бригади, надсилаючи координати для здачі в полон. Один з росіян подякував українцям за те, що вони врятували йому життя.

Росіяни здаються в полон через "ВКонтакте": дивіться відео

"Я ще молодий. Я так подумав, що ще не готовий помирати. Вночі я пішов по координатах, зустрів ЗСУ та хлопців з військової контррозвідки. Дякую, що залишили мене живим", – заявив росіянин на відео.