Соответствующее постановление принял Кабмин. Согласно этому решению госорганы будут предоставлять админуслуги исключительно со своими возможностями.

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Получить нужные услуги смогут после окончания военного положения

В министерстве подчеркнули, что получить нужные госуслуги вовремя украинцы смогут после прекращения военного положения. Ориентировочный срок – через месяц после его завершения. В Минцифры верят в победу и возвращение к привычной жизни.

Федоров обратился к россиянам

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров обратился к россиянам. Вице-премьер призвал граждан государства-агрессора не терпеть путинский режим, ведь они уже пострадали из-за санкций. Чиновник объяснил, что Путин руководит россиянами, монополизировал власть и хочет попасть в историю.

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