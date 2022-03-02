Відповідну установу ухвалив Кабмін. Відповідно до цього рішення держоргани надаватимуть адмінпослуги виключно до своїх можливостей.

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Отримати потрібні послуги зможуть після закінчення воєнного стану

У міністерстві наголосили, що отримати потрібні держпослуги вчасно українці зможуть після припинення воєнного стану. Орієнтовний термін – через місяць після його завершення. У Мінцифри вірять у перемогу та повернення до звичного життя .

Федоров звернувся до росіян

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров звернувся до росіян. Віцепрем'єр закликав громадян держави-агресорки не терпіти путінський режим, адже вони вже постраждали через санкції. Урядовець пояснив, що Путін керує росіянами, монополізував владу і хоче потрапити в історію,

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