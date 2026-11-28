Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова во время встречи с журналистами, сообщает "Украинская правда".

Adv

популярные видео

Как будет работать балльная система для военнослужащих?

По предложению Офиса военного омбудсмена количество баллов будет зависеть от условий прохождения службы. Больше всего баллов будет начисляться за выполнение боевых задач в зоне боевых действий:

1 балл – за месяц выполнения боевых приказов в зоне боевых действий;

0,4 балла – за месяц пребывания в зоне боевых действий без выполнения боевых приказов;

0,33 балла – за выполнение определенных специальных задач вне зоны боевых действий;

0,2 балла – за месяц службы вне зоны боевых действий.

Набор 12 баллов предлагается определить в качестве основания для увольнения мобилизованного военнослужащего. После этого он сможет получить отсрочку от повторной мобилизации сроком на один год.

Реклама

Также предусмотрено дополнительное начисление баллов за лечение и реабилитацию после ранений. Кроме того, военным, набравшим 12 баллов, но продолжающим служить, предлагают ежемесячно выплачивать доплату в размере 50 тысяч гривен.

Как предлагается рассчитывать сроки службы на передовой?

Еще одно предложение Офиса военного омбудсмена – ввести льготный расчет времени службы в зоне боевых действий с коэффициентом ×3.

Такой системой 18 месяцев пребывания в зоне боевых действий будут приравниваться к 4,5 годам военной службы. Достижение этого срока предлагают определить в качестве основания для подачи рапорта об увольнении и получения отсрочки от мобилизации на один год.

Что говорят в Офисе военного омбудсмена?

Ольга Решетилова подчеркнула, что военнослужащие имеют право знать, как долго продлится их служба и когда они смогут вернуться к гражданской жизни. По ее словам, неопределенность в отношении сроков деморализует военных.

Реклама

Отдельно в Офисе предлагают провести комплексный анализ в воинских частях в отношении военнослужащих, имеющих ограничения по состоянию здоровья и соответствию занимаемым должностям.

Следующим этапом должно стать совместное проработка предложений с Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ и другими органами. Речь идет о разработке конкретных механизмов реализации, необходимых законодательных изменений и порядка постепенного внедрения нововведений.

На данный момент эти инициативы являются предложениями Офиса военного омбудсмена, а не действующими правилами прохождения или увольнения с военной службы.

Ранее юристы отмечали, что во время военного положения законодательство вообще не устанавливает четкие сроки службы, поэтому исключение из списков части пока происходит только при определенных законом обстоятельствах или после решения о демобилизации.