Про це розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова під час зустрічі з журналістами, повідомляє Українська правда.

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Як працюватиме бальна система для військовослужбовців?

За пропозицією Офісу військового омбудсмана, кількість балів залежатиме від умов проходження служби. Найбільше їх нараховуватимуть за виконання бойових завдань у зоні бойових дій:

1 бал – за місяць виконання бойових наказів у зоні бойових дій;

0,4 бала – за місяць перебування в зоні бойових дій без виконання бойових наказів;

0,33 бала – за виконання визначених спеціальних завдань поза зоною бойових дій;

0,2 бала – за місяць служби поза зоною бойових дій.

Набрання 12 балів пропонують визначити підставою для звільнення мобілізованого військовослужбовця. Після цього він зможе отримати відстрочку від повторної мобілізації строком на один рік.

Також передбачене додаткове нарахування балів за лікування та реабілітацію після поранень. Крім того, військовим, які набрали 12 балів, але продовжують служити, пропонують щомісячно доплачувати 50 тисяч гривень.

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Як пропонують обчислювати терміни служби на передовій?

Ще одна пропозиція Офісу військового омбудсмана – запровадити пільгове обчислення часу служби в зоні бойових дій із коефіцієнтом ×3.

За такою системою 18 місяців перебування в зоні бойових дій прирівнюватимуть до 4,5 року військової служби. Досягнення цього терміну пропонують визначити підставою для подання рапорту на звільнення та отримання відстрочки від мобілізації на один рік.

Що кажуть в Офісі військового омбудсмана?

Ольга Решетилова наголосила, що військовослужбовці мають право розуміти, скільки триватиме їхня служба та коли вони зможуть повернутися до цивільного життя. За її словами, невизначеність щодо термінів деморалізує військових.

Окремо в Офісі пропонують провести комплексний аналіз у військових частинах щодо військовослужбовців, які мають обмеження за станом здоров'я та відповідності займаним посадам.

Наступним етапом має стати спільне опрацювання пропозицій із Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та іншими органами. Йдеться про розробку конкретних механізмів реалізації, необхідних законодавчих змін і порядку поступового впровадження нововведень.

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Наразі ці ініціативи є пропозиціями Офісу військового омбудсмана, а не чинними правилами проходження чи звільнення з військової служби.

Раніше юристи наголошували, що під час воєнного стану законодавство взагалі не встановлює чіткі терміни служби, тому виключення зі списків частини наразі відбувається лише за визначеними у законі обставинами або після рішення про демобілізацію.