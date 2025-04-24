Вероятно, основной причиной стал вопрос территорий. Таким предположением с 24 Каналом поделился руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Украина, США и Россия не могут достичь договоренностей США и Россия не могут достичь договоренностей

Госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон 22 апреля вечером, однако отменил свои планы. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который играл ключевую роль в усилиях Белого дома по посредничеству по прекращению войны, также не прибыл на переговоры.

Вместо Рубио и Уиткоффа на переговоры прибыл представитель Трампа по делам Украины, генерал Кит Келлог. Он назвал эти встречи "техническими".

По мнению Валерия Клочко, переговоры могли быть отменены по разным причинам – от вопросов территориальных уступок до юридического признания контроля над оккупированными территориями Россией. Точно сказать сложно, но существует высокая вероятность, что обсуждение касалось именно территорий.

Возможно, о каком-то публичном засвидетельствовании контроля над ними,

– предположил он.

Только что стало известно о снижении уровня делегации на переговорах в Лондоне, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что Украина должна самостоятельно определять свой суверенитет. Это может свидетельствовать о том, что тема территорий действительно могла стать причиной.

В то же время стоит отметить, что никакого официального заявления со стороны Белого дома относительно требования к Украине юридически признать Крым российским не было. Информация об этом появилась в публикации издания The Washington Post, которое ссылается на собственные источники.

Однако отказ Марко Рубио и Стива Уиткоффа участвовать в переговорах может указывать на наличие серьезных разногласий в трехстороннем формате Украина – США – Россия относительно условий прекращения огня.

Отметим, в состав украинской делегации на переговорах вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что важно, Белый дом подтвердил новый визит спецпосланника Стива Уиткоффа к российскому диктатору Владимиру Путину.