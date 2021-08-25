Инцидент произошел 24 августа в аэропорту Сиэтл-Такома. Экипаж развернул эвакуационные трапы, чтобы спасти пассажиров.

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Представитель авиалинии Аляски Рэй Лейн рассказал, что телефон пассажира перегрелся и начал искриться. Это произошло уже после того, как самолет приземлился в конечном пункте рейса.

Экипаж применил огнетушители, а телефон спрятал в специальный мешок. Это необходимо было, чтобы гаджет перестал дымиться. Члены экипажа развернули эвакуационные трапы самолета из-за задымления внутри салона.

На борту на момент взрыва было 129 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех их автобусом доставили к терминалу. Двух человек отправили в больницу. Информации об их состоянии здоровья и травмах нет.

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Источник: 24 канал