Інцидент трапився 24 серпня в аеропорту Сіетл-Такома. Екіпаж розгорнув евакуаційні трапи, щоб врятувати пасажирів.

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Представник авіалінії Аляски Рей Лейн розповів, що телефон пасажира перегрівся і почав іскритися. Це сталося вже після того, як літак приземлився у кінцевий пункт рейсу.

Екіпаж застосував вогнегасники, а телефон заховав у спеціальний мішок. Це необхідно було, щоб гаджет перестав диміти. Члени екіпажу розгорнули евакуаційні трапи літака через задимлення всередині салону.

На борту на момент вибуху було 129 пасажирів і 6 членів екіпажу. Усіх їх автобусом доставили до терміналу. Двох людей відправили у лікарню. Інформації про їхній стан здоров'я та травми немає.

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Джерело: 24 канал