Однако это не единственная причина. В прямом эфире 24 канала Александр Краев – эксперт Совета внешней политики "Украинская призма – объяснил, с какой еще целью США могут перебрасывать F-22".

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В Польшу перебазируют истребители F-22

Как отмечается, истребители из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи уже прибыли на авиабазу Лейкенхит в Великобритании. Далее F-22 уже перебазируются в польский город Ласк, сообщили в Stars and Stripes.

Там же дислоцируется 32-я тактическая авиабаза польской авиации. Итак, истребители дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге НАТО.

Передислокация американских истребителей осуществляется в рамках решения усиления защиты восточного фланга Альянса на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Он был принят на последнем саммите НАТО в Мадриде.

Так, воздушная защита направлена на то, что будут добавлять системы противоракетной обороны наземного и воздушного базирования к восточным границам Альянса. Не считая тех, которые уже развернули там после начала войны в Украине.

С какой еще целью США могут перебрасывать F-22

Александр Краев объяснил 24 каналу, что такой шаг может быть как намеком на нечто большее, так и просто демонстрацией силы.

Нам следует понимать, что каждый шаг в этой войне нацелен на то, чтобы он был амбивалентным. То есть таким, что его можно воспринимать с разных сторон. Так же, как и применять в разных вариантах,

– отметил эксперт.

Он добавил, что США также могут передать Украине истребители. Какие именно и сколько – неизвестно.

"Но так или иначе, у меня такое впечатление, что схема, по которой Украине союзники из Восточной или Центрально-Восточной Европы предоставляют технику и затем получают замену от США, может быть применена и в этот раз", – предположил Краев.

F-22 Raptor – одна из самых совершенных и дорогих боевых машин

F-22 Raptor – многоцелевой истребитель пятого поколения разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвертого поколения F-15 Eagle.

Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) выпустили 187 единиц.

Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем – 146,2 миллиона долларов за один самолет.

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