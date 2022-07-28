Однако это не единственная причина. В прямом эфире 24 канала Александр Краев – эксперт Совета внешней политики "Украинская призма – объяснил, с какой еще целью США могут перебрасывать F-22".
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В Польшу перебазируют истребители F-22
Как отмечается, истребители из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи уже прибыли на авиабазу Лейкенхит в Великобритании. Далее F-22 уже перебазируются в польский город Ласк, сообщили в Stars and Stripes.
Там же дислоцируется 32-я тактическая авиабаза польской авиации. Итак, истребители дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге НАТО.
Передислокация американских истребителей осуществляется в рамках решения усиления защиты восточного фланга Альянса на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Он был принят на последнем саммите НАТО в Мадриде.
Так, воздушная защита направлена на то, что будут добавлять системы противоракетной обороны наземного и воздушного базирования к восточным границам Альянса. Не считая тех, которые уже развернули там после начала войны в Украине.
С какой еще целью США могут перебрасывать F-22
Александр Краев объяснил 24 каналу, что такой шаг может быть как намеком на нечто большее, так и просто демонстрацией силы.
Нам следует понимать, что каждый шаг в этой войне нацелен на то, чтобы он был амбивалентным. То есть таким, что его можно воспринимать с разных сторон. Так же, как и применять в разных вариантах,
– отметил эксперт.
Он добавил, что США также могут передать Украине истребители. Какие именно и сколько – неизвестно.
"Но так или иначе, у меня такое впечатление, что схема, по которой Украине союзники из Восточной или Центрально-Восточной Европы предоставляют технику и затем получают замену от США, может быть применена и в этот раз", – предположил Краев.
F-22 Raptor – одна из самых совершенных и дорогих боевых машин
- F-22 Raptor – многоцелевой истребитель пятого поколения разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвертого поколения F-15 Eagle.
- Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".
- В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) выпустили 187 единиц.
- Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем – 146,2 миллиона долларов за один самолет.
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