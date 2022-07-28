Однак це не єдина причина. У прямому ефірі 24 каналу Олександр Краєв – експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма – пояснив, якою ще метою США можуть перекидати F-22.

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До Польщі перебазують винищувачі F-22

Як зазначається, винищувачі з 90-ї експедиційної винищувальної ескадрильї вже прибули на авіабазу Лейкенхіт у Великій Британії. Далі F-22 вже перебазуються до польського міста Ласк, повідомили у Stars and Stripes.

Саме там дислокується 32-а тактична авіабаза польської авіації. Тож, винищувачі доповнять місію зі стримування російської агресії на східному фланзі НАТО.

Передислокація американських винищувачів здійснюється у межах рішення посилити захист східного флангу Альянсу на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну. Його ухвалили на останньому саміті НАТО в Мадриді.

Так, повітряний захист спрямований на те, що додаватимуть системи протиракетної оборони наземного та повітряного базування до східних кордонів Альянсу. Не враховуючи ті, які вже розгорнули там після початку війни в Україні.

З якою ще метою США можуть перекидати F-22

Олександр Краєв пояснив 24 каналу, що такий крок може бути як натяком на щось більше, так і просто демонстрацією сили.

Нам треба розуміти, що кожен крок у цій війні націлений на те, щоб він був амбівалентним. Тобто таким, що його можна сприймати з різних сторін. Так само, як і застосовувати у різних варіантах,

– зазначив експерт.

Він додав, що США також можуть передати Україні винищувачі. Яких саме і скільки – невідомо.

"Але так чи інакше, у мене таке враження, що схема, за якою Україні союзники з Східної або Центрально-Східної Європи надають техніку і потім отримують заміну від США, може бути застосована і цього разу", – припустив Краєв.

F-22 Raptor – одна із найдосконаліших та найдорожчих бойових машин

F-22 Raptor – багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений в 1997 році компаніями Lockheed Martin, Boeing і General Dynamics для заміни винищувача четвертого покоління F-15 Eagle.

Raptor вважається першим американським військовим літаком п'ятого покоління. Він здатний виконувати завдання як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

У 2005 році F-22 надійшли на озброєння ВПС США, за час серійного виробництва (з 1997 по 2011 рік) випустили 187 одиниць.

Через скорочення замовлення Міноборони США з 384 до 188 одиниць і заборони на експорт F-22 Raptor став найдорожчим в світі серійним винищувачем – 146,2 мільйона доларів за один літак.

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