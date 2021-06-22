Коррупцию будут классифицировать в 3-уровневой системе в зависимости от уровня коррупции в правительствах этих стран. Также законопроект предлагает назначать лиц в посольствах США, отвечающих за поддержку антикоррупционных усилий в тех государствах, где есть такие проблемы.

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Учения Sea Breeze-2021

Шестой флот США примет участие в ежегодных многонациональных военных учениях в Черном море Sea Breeze-2021. Они начнутся на следующей неделе.

Штамм Delta в США

Штамм коронавируса Delta составляет почти 15% всех заражений в США. Уже через несколько недель он может стать доминантным в стране. Об этом свидетельствуют данные одной из компаний, которая проводит тестирование на всей территории США. Именно с этим штаммом связывают локальные вспышки заражений на COVID-19.

Нехватка работников в сфере обслуживания

В США – проблема нехватки работников в сфере обслуживания во время, когда страна возвращается к нормальной жизни после пандемии. Экономисты отметили, что есть несколько причин. В частности, люди с осторожностью возвращаются к работе, где существует контакт со многими людьми. Также роль играют выплаты государства безработным, которые демотивируют людей.

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