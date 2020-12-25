Противоядие с мутировавшим COVID - 19 из Британии: на какие шаги идут США
Пока страны мира массово останавливают транспортное сообщение с Великобританией из-за мутировавшего коронавируса, в Вашингтоне не спешат. Сейчас в США решили, что все пассажиры авиакомпаний, которые прилетают с Туманного Альбиона должны иметь отрицательный тест на COVID-19.
Какие требования к прибывшим из Британии
Это правило начнет действовать с 28 декабря. Об этом информирует Al Jazeera.
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Тесту должно быть не более 72 часов. Однако даже такой шаг, пишут СМИ, был неожиданным для авиакомпаний. Ведь в администрации Трампа ранее якобы обещали, что никаких ограничений для прибывших из Британии вводить не будут.
Что известно о новом штамме коронавируса
- В декабре Великобритания сообщила о новом штамме коронавируса.
- Мутировавший COVID-19 обнаружили еще в сентябре, однако массово распространяться он начал в конце ноября.
- Новый штамм вируса распространяется значительно быстрее, чем предыдущий.
- Из-за этого в Объединенном Королевстве усилили карантин.
- Более 40 стран мира прекратили транспортное сообщение с Британией.
- Случаи нового штамма зафиксировали еще в нескольких странах мира, а в Нигерии – еще один мутировавший COVID-19.
Что известно о новом штамме коронавируса / инфографика 24 канала
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