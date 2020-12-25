Поки країни світу масово зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією через мутований коронавірус, у Вашингтоні не поспішають. Наразі у США вирішили, що усі пасажири авіакомпаній, що прилітають з Туманного Альбіону повинні мати негативний тест на COVID-19.

Які вимоги до прибулих з Британії

Це правило розпочне діяти з 28 грудня. Про це інформує Al Jazeera.

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Тесту має бути не більше 72 годин. Проте навіть такий крок, пишуть ЗМІ, був неочікуваним для авіакомпаній. Адже в адміністрації Трампа раніше начебто обіцяли, що жодних обмежень для прибулих з Британії запроваджувати не будуть.

Що відомо про новий штам коронавірусу

У грудні Велика Британія повідомила про новий штам коронавірусу.

Мутований COVID-19 виявили ще у вересні, проте масово поширюватись він розпочав наприкінці листопада.

Н овий штам вірусу розповсюджується значно швидше , ніж попередній.

, ніж попередній. Через це в Об'єднаному Королівстві посилили карантин.

Більше ніж 40 країн світу припинили транспортне сполучення з Британією.

Випадки нового штаму зафіксували ще у кількох країнах світу, а у Нігерії – ще один мутований COVID-19.

Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу