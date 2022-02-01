В Штатах считают, что визит Болсонару в Россию будет сигнализировать: Бразилия поддерживает действия Кремля на территории Восточной Европы. А также легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен уже сообщил о позиции страны Карлосу Франсе – главе МИД Бразилии. Аналогичное сообщение получил Альберто Фернандес – президент Аргентины. Он с визитом находится в России.

Штаты убеждены, что Владимиру Путину следует показать: продолжение эскалации на границах Украины приведет к "дипломатической изоляции" России.

США вывозят семьи дипломатов из Беларуси

Госдеп США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь.

Кроме того, из страны вывозят членов семей американских госслужащих.

Все потому, что в стране резко возросло количество российских войск.

Людей предупредили: ситуация остается непредсказуемой. В регионе – высокий уровень напряжения.

Между тем, Алексей Резников – министр обороны Украины – заявил, что присутствие российских войск представляет угрозу для Беларуси. Они больше напоминают оккупационный контингент, чем ударную группу.

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