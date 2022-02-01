Соответствующее распоряжение о нежелательности поездок в Беларусь и вывозе госслужащих оттуда в Государственном департаменте США издали 31 января.

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Члены семей дипломатов США выезжают из Беларуси

В связи с усилением тревожной российской военной активности вблизи границы с Украиной, граждане США, которые находятся в Беларуси или планируют путешествовать в нее, должны знать, что ситуация непредсказуема, в регионе повышено напряжение,
– говорится в сообщении.

Кроме того, американцам не советуют ездить в Беларусь из-за "произвольного исполнения законов, риска задержания и потенциальных преследований, направленных именно на иностранцев".

В Госдепе напомнили о "гражданах США, задержанных за якобы связь с оппозиционными партиями и якобы участие в политических демонстрациях". А также о том, что "Беларусь придерживается специальных ограничений о двойном гражданстве США и Беларуси, и может отказаться признать двойное гражданство".

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