Відповідне розпорядження про небажаність поїздок у Білорусь та вивезення держслужбовців звідти у Державному департаменті США видали 31 січня.

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Члени родин дипломатів США виїжджають із Білорусі

У зв'язку з посиленням тривожної російської військової активності поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують подорожувати до неї, повинні знати, що ситуація непередбачувана, у регіоні підвищена напруга,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, американцям не радять їздити у Білорусь через "довільне виконання законів, ризик затримання і потенційні переслідування, спрямовані саме на іноземців".

У Держдепі нагадали про "громадян США, затриманих за начебто зв'язок з опозиційними партіями та нібито участь у політичних демонстраціях". А також про те, що "Білорусь дотримується спеціальних обмежень щодо подвійного громадянства США та Білорусі та може відмовитися визнати подвійне громадянство".

Зверніть увагу! Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Посилення військової присутності Росії у Білорусі: що відомо

Москва активно перекидає у Білорусь танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти та іншу військову техніку. Робить це нібито у межах навчань "Союзна рішучість-2022".

В українському Міноборони вважають, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Мовляв, насамперед вони загрожують Мінську, а не Україні.

Днями Росія перекинула до Білорусі дивізіон комплексів "Панцир-С". Вони призначені для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу.

Станом на 31 січня держава-агресорка розгортала польові пункти управління військами у Білорусі.

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