Відповідне розпорядження про небажаність поїздок у Білорусь та вивезення держслужбовців звідти у Державному департаменті США видали 31 січня.
Читайте також У Польщі заявили про ознаки посилення військової присутності Росії у Білорусі
Члени родин дипломатів США виїжджають із Білорусі
У зв'язку з посиленням тривожної російської військової активності поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують подорожувати до неї, повинні знати, що ситуація непередбачувана, у регіоні підвищена напруга,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, американцям не радять їздити у Білорусь через "довільне виконання законів, ризик затримання і потенційні переслідування, спрямовані саме на іноземців".
У Держдепі нагадали про "громадян США, затриманих за начебто зв'язок з опозиційними партіями та нібито участь у політичних демонстраціях". А також про те, що "Білорусь дотримується спеціальних обмежень щодо подвійного громадянства США та Білорусі та може відмовитися визнати подвійне громадянство".
Посилення військової присутності Росії у Білорусі: що відомо
- Москва активно перекидає у Білорусь танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти та іншу військову техніку. Робить це нібито у межах навчань "Союзна рішучість-2022".
- В українському Міноборони вважають, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Мовляв, насамперед вони загрожують Мінську, а не Україні.
- Днями Росія перекинула до Білорусі дивізіон комплексів "Панцир-С". Вони призначені для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу.
- Станом на 31 січня держава-агресорка розгортала польові пункти управління військами у Білорусі.
До теми – російські десантники прибули у Брест: дивіться відео