Такое мнение высказал советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов. По его словам, Киев нуждается в помощи Вашингтона.
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Милованов о необходимости поддержки США
Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, который получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности,
– отметил советник главы ОП.
Милованов добавил, что Украина – это не Афганистан, ведь страна не проиграла, а борется за свою независимость и суверенитет. "Безопасность прежде всего. Мы сделали для стабильности в Европе гораздо больше, чем многие другие страны мира", – подчеркнул он.
Советник главы ОП убежден, что пришло время Вашингтону осознать, что Украина нуждается в миллиардах долларов помощи для того, чтобы выжить в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы.
Зеленский будет просить увеличения военной помощи у Байдена
Также источники издания сообщили, что Владимир Зеленский во время визита в США будет настаивать на существенном увеличении военной помощи со стороны Вашингтона, а также на выпуске гарантированных штатами облигаций. Это нужно, чтобы поддержать экономику и восстановить инфраструктуру.
Встречи Зеленского и Байдена: что известно
- Владимир и Елена Зеленская ночью 31 августа прибыли в США. В программе визита – встреча с главой Белого дома.
- Джо Байден пригласил украинского президента 7 июня во время телефонного разговора. Переговоры глав Украины и США не были сразу запланированы на 1 сентября, дату встречи несколько раз переносили. Причиной называют события в Афганистане.
- За несколько дней до встречи Байден подписал указ о выделении военной помощи Украине в 60 миллионов долларов. На переговорах также будут говорить о ситуации на Донбассе и "Северном потоке-2".