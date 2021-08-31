Такое мнение высказал советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов. По его словам, Киев нуждается в помощи Вашингтона.

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Милованов о необходимости поддержки США

Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, который получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности,

– отметил советник главы ОП.

Милованов добавил, что Украина – это не Афганистан, ведь страна не проиграла, а борется за свою независимость и суверенитет. "Безопасность прежде всего. Мы сделали для стабильности в Европе гораздо больше, чем многие другие страны мира", – подчеркнул он.

Советник главы ОП убежден, что пришло время Вашингтону осознать, что Украина нуждается в миллиардах долларов помощи для того, чтобы выжить в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы.

Зеленский будет просить увеличения военной помощи у Байдена

Также источники издания сообщили, что Владимир Зеленский во время визита в США будет настаивать на существенном увеличении военной помощи со стороны Вашингтона, а также на выпуске гарантированных штатами облигаций. Это нужно, чтобы поддержать экономику и восстановить инфраструктуру.

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