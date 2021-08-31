Таку думку висловив радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов. За його словами, Київ потребує допомоги Вашингтона.

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Милованов про потребу у підтримці США

Було б логічно надати Україні той же рівень військової та фінансової допомоги, яку отримував Афганістан, враховуючи, що наша життєздатна держава має намір боротися і сповідує ліберально-демократичні цінності,

– зазначив радник глави ОП.

Милованов додав, що Україна – це не Афганістан, адже країна не зазнала поразки, натомість бореться за свою незалежність і суверенітет. "Безпека понад усе. Ми зробили для стабільності в Європі набагато більше, ніж багато інших країн світу", – наголосив він.

Радник очільника ОП переконаний, що настав час Вашингтону усвідомити, що Україна потребує мільярди доларів допомоги для того, аби вижити в довгостроковій перспективі в умовах російської загрози.

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Також джерела видання повідомили, що Володимир Зеленський під час візиту в США буде наполягати на істотному збільшенні військової допомоги зі сторони Вашингтона, а також на випуску гарантованих штатами облігацій. Це потрібно, аби підтримати економіку та відновити інфраструктуру.

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