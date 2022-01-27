О возможности обновления правил прохода в море издание сообщает со ссылкой на собственные источники в администрации США.

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Идея новых правил прохода и навигации в Черном море

Издание пишет, что администрация лидера США во время подготовки ответа на предложения России по "гарантиям безопасности" также обсудила с союзниками возможность разрешить проверку своих ракетных систем в Польше и Румынии.

Еще одна идея, которая обсуждалась в Вашингтоне, заключается в введении новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море.

Наращивание присутствия НАТО в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс концентрирует свои силы на восточном фланге, чтобы предоставить союзникам необходимые гарантии безопасности, а также мониторить ситуацию.

Он подчеркнул, что НАТО повышают боеготовность сил, в частности, в районах Балтийского и Черного морей. Туда направят больше кораблей и военной авиации. Силы Альянса могут развернуть в течение нескольких дней.

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