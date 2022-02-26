Как пишет издание, окончательное решение было за ЕС. Ведь именно там некоторые страны не могли прийти к согласию в этом вопросе.

Важно Что такое SWIFT для России: последствия отключения

Сейчас официальные лица США и их коллеги из ЕС продолжают взвешивать варианты, включая исключения отдельных банков и организаций, а не всей российской экономики из сети.

Байден и его помощники подчеркнули, насколько бы сложным ни было отключение России от SWIFT, нет ничего такого, что США не смогли бы сделать в одностороннем порядке,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Ранее против отключения России от SWIFT выступали 4 страны: Германия, Италия, Венгрия и Кипр. К счастью, со временем их позиция изменилась.

Почему это важно

Через SWIFT ежедневно отправляются более 330 миллиардов долларов. Если российским банкам запретят пользоваться SWIFT, это ограничит доступ страны к финансовым рынкам во всем мире.