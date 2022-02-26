Як пише видання, остаточне рішення було за ЄС. Адже саме там деякі країни не могли дійти згоди у цьому питанні.

Важливо Що таке SWIFT для Росії: наслідки відключення

Зараз офіційні особи США та їхні колеги з ЄС продовжують зважувати варіанти, включаючи виключення окремих банків та організацій, а не всієї російської економіки з мережі.

Байден та його помічники наголосили, наскільки б складним не було відключення Росії від SWIFT, немає нічого такого, що США не змогли б зробити в односторонньому порядку,
– мовиться у повідомленні.

Чому це важливо

Через SWIFT щодня відправляються понад 330 мільярдів доларів. Якщо російським банкам заборонять користуватися SWIFT, це обмежить доступ країни до фінансових ринків у всьому світі.


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