Это свидетельствует о надежном фундаменте поддержки для нашей страны. Об этом рассказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Кент: И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину

По его словам, есть только 4 – 5 других стран, которые ежегодно получают такие суммы от Соединенных Штатов. И это не зависит от тех, кто сидит в Белом доме.

И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. Я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, которые работают с Украиной,

– подчеркнул он.

Кент отметил, в США знают, успех Украины является важным и для самого государства, и для региона. Именно это является обещанием американских политиков и их совместной работой с украинцами.

Он вспомнил, что президент Джо Байден, когда был вице-президентом, приезжал в Украину 6 раз. Это означает, что никогда в истории США не было президента, который разбирался бы в делах нашей страны лучше, чем действующий глава Белого дома.

Мы все должны сделать все возможное, чтобы Украина была успешной страной, – Кент

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов заверил, что в Америке признают суверенность и независимость Украины, а также осуждают российскую агрессию на наших территориях. И именно Россия должна закончить войну, ведь это является ее обязанностью.

Он добавил, Украина, США, Германия, Франция должны давить на Кремль. И сделать все возможное, чтобы Украина была успешной страной.