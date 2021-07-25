Такое заявление сделал временный поверенный в делах США Джордж Кент. Он признал, что именно Россия – страна-агрессор.
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"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это война", – сказал Кент.
По его словам, война на Донбассе – это 100% вина России.
И обязанность закончить войну – это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины,
– подчеркнул Кент.
Помощь Вашингтона
Он заверил, что Вашингтон постоянно работает над этим вопросом. Политики США стараются всегда надлежащим образом поддержать Украину. В частности, в сфере обороны.
Поддержка США: последние новости
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