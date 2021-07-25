Такое заявление сделал временный поверенный в делах США Джордж Кент. Он признал, что именно Россия – страна-агрессор.

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"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это война", – сказал Кент.

По его словам, война на Донбассе – это 100% вина России.

И обязанность закончить войну – это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины,

– подчеркнул Кент.

Помощь Вашингтона

Он заверил, что Вашингтон постоянно работает над этим вопросом. Политики США стараются всегда надлежащим образом поддержать Украину. В частности, в сфере обороны.

Важно! Еще с 2014 года, когда началась российская агрессия на Востоке Украины, Запад выразил нам поддержку. Там обвиняют Россию, а Кремль то же время все отвергает и уже 7 лет убеждает, что на Донбассе якобы могут быть только российские "добровольцы".

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