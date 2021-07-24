Таку заяву зробив тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент. Він визнав, що саме Росія – країна-агресор.

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"Саме Росія є країною-агресором, вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна", – сказав Кент.

За його словами, війна на Донбасі – це 100% провина Росії.

І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України,
– наголосив Кент.

Допомога Вашингтону

Він запевнив, що Вашингтон постійно працює над цим питанням. Політики США намагаються завжди у належний спосіб підтримати Україну. Зокрема, у сфері оборони.

Підтримка США: останні новини

  • У США заговорили про надання Україні летальної зброї, як це робила Адміністрація Дональда Трампа.
  • Також на 2022 рік передбачили більше безпекової допомоги для України.
  • У квітні Збройні сили України отримали допомогу на майже 8 мільйонів доларів.
  • ЗМІ поширювали інформацію, що США заморозили надання військової допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів доларів. Це виявилось фейком.