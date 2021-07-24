Администрация 45 президента США Дональда Трампа предоставляла Украине летальную помощь. Об этом заявил бывший посол США в Украине, вице-президент Института мира США по вопросам стратегической стабильности и безопасности Уильям Тейлор.

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Да, Вашингтон предоставлял Киеву противотанковые ракеты. Тейлор надеется, что администрация президента Джо Байдена продолжит это и предоставит Джавелин и другие системы, в которых нуждается украинское войско.

Дипломат отметил, что США помогают Украине не только в сфере безопасности, но и в политической, экономической сферах.

Что говорили в США о летальном оружии для Украины

В январе 2021 года Байден говорил, что его администрация будет работать над предоставлением Украине летального оружия. Он говорил, что в военной сфере предоставил бы безопасностную помощь от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться.

В апреле CША на фоне обострения возле украинской границы заявили, что будут поддерживать Украину в сфере безопасности и обороны. В частности, говорится о поставках летальных оборонных систем.



Как США помогали Украине ранее / Инфографика 24 канала