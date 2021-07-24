Об этом в интервью рассказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Кент отметил, что президенты сконцентрируются на важнейших трех блоках вопросов.

К теме Не связано с соглашением по "Северному потоку-2", – Белый дом о дате визита Зеленского в США

Главные блоки вопросов на встрече Байдена и Зеленского

Первый блок: проблемы безопасности: речь идет о различных видах российской агрессии против Украины. Это не только вопрос Донбасса, но и Черного моря.

проблемы безопасности: речь идет о различных видах российской агрессии против Украины. Это не только вопрос Донбасса, но и Черного моря. Второй блок: энергетическая безопасность.

энергетическая безопасность. Третий блок: программа реформ. Акцент на антикоррупционных реформах и реформах правосудия. Однако обсудят и другие реформы институтов.

Реформа правосудия является критически важной

Американский дипломат подчеркнул, что именно реформа правосудия является критически важной для Вашингтона.

Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ,

– отметил Кент.

Он также заверил, что отношения между Украиной и США – это не просто один визит, а целая система постоянных контактов на разных уровнях. Что касается даты визита, то, говорит Кент, это был вопрос планирования.

Читайте также Тоже хотят встретиться с Зеленским: конгрессмены просят изменить дату визита президента Украины

Что известно о визите Зеленского в США