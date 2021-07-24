Об этом в интервью рассказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Кент отметил, что президенты сконцентрируются на важнейших трех блоках вопросов.
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Главные блоки вопросов на встрече Байдена и Зеленского
- Первый блок: проблемы безопасности: речь идет о различных видах российской агрессии против Украины. Это не только вопрос Донбасса, но и Черного моря.
- Второй блок: энергетическая безопасность.
- Третий блок: программа реформ. Акцент на антикоррупционных реформах и реформах правосудия. Однако обсудят и другие реформы институтов.
Реформа правосудия является критически важной
Американский дипломат подчеркнул, что именно реформа правосудия является критически важной для Вашингтона.
Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ,
– отметил Кент.
Он также заверил, что отношения между Украиной и США – это не просто один визит, а целая система постоянных контактов на разных уровнях. Что касается даты визита, то, говорит Кент, это был вопрос планирования.
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Что известно о визите Зеленского в США
- Президент Байден пригласил главу Украины в США во время телефонного разговора в начале июня.
- Ранее вероятными датами считали конец июля – начало августа.
- Однако Белый дом сообщил о точной дате визита 21 июля. Зеленского ждут в Вашингтоне 30 августа.
- Украинский президент приветствовал этот шаг американской стороны и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.