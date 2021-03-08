Соединенные Штаты в течение следующих 3 недель планируют нанести контрудар по российским сетям. Кибератаки будут проводить в сочетании с экономическими санкциями.

Об этом издание пишет со ссылкой на должностных лиц США. По их словам, атаки будут скрытыми для мира, но "очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина".

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Кибератаки США против России

По информации источников, первый серьезный шаг ожидается в течение следующих 3 недель. Это будет череда контрударов по российским сетям.

Чиновники также уточнили, что эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями, а также распоряжением президента Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.

Издание отмечает, что этот вопрос приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах после разоблачения пробелов в системе Microsoft. А от них больше всего пострадали малый бизнес, органы местного самоуправления и ключевые военные подрядчики.

Хакерские атаки на Соединенные Штаты: что известно