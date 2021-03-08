США готовят кибератаки против России, – СМИ
Соединенные Штаты в течение следующих 3 недель планируют нанести контрудар по российским сетям. Кибератаки будут проводить в сочетании с экономическими санкциями.
Источник:The New York Times
Об этом издание пишет со ссылкой на должностных лиц США. По их словам, атаки будут скрытыми для мира, но "очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина".
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Кибератаки США против России
По информации источников, первый серьезный шаг ожидается в течение следующих 3 недель. Это будет череда контрударов по российским сетям.
Чиновники также уточнили, что эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями, а также распоряжением президента Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.
Издание отмечает, что этот вопрос приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах после разоблачения пробелов в системе Microsoft. А от них больше всего пострадали малый бизнес, органы местного самоуправления и ключевые военные подрядчики.
Хакерские атаки на Соединенные Штаты: что известно
- В конце февраля 2021 года Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft.
- Атаки хакеров продолжались с весны 2020 года. Их точные масштабы до сих пор неизвестны. По предварительной информации, в США в результате кибератак пострадали примерно 100 организаций и 9 федеральных агентств.
- Ранее стало известно, что Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на серверы Microsoft.
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