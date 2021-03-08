США готують кібератаки проти Росії, – ЗМІ
Сполучені Штати протягом наступних 3 тижнів планують завдати контрудар по російських мережах. Кібератаки проводитимуть у поєднанні з економічними санкціями.
Джерело:The New York Times
Про це видання пише з посиланням на посадовців США. За їхніми словами, атаки будуть прихованими для світу, але "очевидними для російської розвідки, збройних сил і президента Володимира Путіна".
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Кібератаки США проти Росії
За інформацією джерел, перший серйозний крок очікується протягом наступних 3 тижнів. Це буде низка контрударів по російських мережах.
Чиновники також уточнили, що ці заходи поєднуватимуть з економічними санкціями, а також розпорядженням президента Джо Байдена щодо посилення федеральних урядових мереж після російських хакерських атак.
Видання наголошує, що це питання набуло особливої актуальності в Білому домі, Пентагоні та спецслужбах після викриття прогалин в системі Microsoft. А від них найбільше постраждали малий бізнес, органи місцевого самоврядування та ключові військові підрядники.
Хакерські атаки на Сполучені Штати: що відомо
- Наприкінці лютого 2021 року Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft.
- Атаки хакерів тривали з весни 2020 року. Їхні точні масштаби досі невідомі. За попередньою інформацією, у США внаслідок кібератак постраждали приблизно 100 організацій та 9 федеральних агентств.
- Раніше стало відомо, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери Microsoft.
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