Соответствующую информацию изданию рассказал неназванный представитель американского руководства. Это произошло 25 января.
К теме США обсуждают с Катаром возможность поставки газа в Европу в случае вторжения России в Украину
США могут обеспечить Европу газом
США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это потребуется,
– говорится в сообщении.
Пока известно, что именно для этого Штаты:
- поддерживают контакты с производителями сжиженного газа;
- рассматривают возможности компаний, способных организовать большие поставки газа.
Отметили, что соответствующие меры принимаются "на случай перебоев с российскими поставками".
Чиновник не назвал компании, с которыми ведутся переговоры, однако заверил, что речь идет о широком перечне поставщиков из разных регионов мира – от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США.
Также политик объяснил, мол, Кремлю не следует использовать сферу энергетики "как оружие". Ведь их страна и пострадает, и вспомнил о санкциях, которые Кремль готовит на случай полномасштабного вторжения России в Украину.
Что этому предшествовало
- На фоне угрозы нападения Кремля Штаты начали вести переговоры с крупными экспортерами газа относительно поставок голубого топлива в Европу. В частности, ведут переговоры с Катаром.
- Неназванный чиновник объяснил, что это стало необходимым после того, как встреча главы МИД России с госсекретарем США Энтони Блинкеном дала "минимальный прогресс".
- Чиновник объяснил, что смотрят на то, как можно подготовиться к тому, что конфликт может ударить по поставкам газа. Особенно в середине зимы, когда очень низкие его запасы.
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