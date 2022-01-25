Соответствующую информацию изданию рассказал неназванный представитель американского руководства. Это произошло 25 января.

К теме США обсуждают с Катаром возможность поставки газа в Европу в случае вторжения России в Украину

США могут обеспечить Европу газом

США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это потребуется,

– говорится в сообщении.

Пока известно, что именно для этого Штаты:

поддерживают контакты с производителями сжиженного газа;

рассматривают возможности компаний, способных организовать большие поставки газа.

Отметили, что соответствующие меры принимаются "на случай перебоев с российскими поставками".

Чиновник не назвал компании, с которыми ведутся переговоры, однако заверил, что речь идет о широком перечне поставщиков из разных регионов мира – от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США.

Также политик объяснил, мол, Кремлю не следует использовать сферу энергетики "как оружие". Ведь их страна и пострадает, и вспомнил о санкциях, которые Кремль готовит на случай полномасштабного вторжения России в Украину.

Что этому предшествовало

На фоне угрозы нападения Кремля Штаты начали вести переговоры с крупными экспортерами газа относительно поставок голубого топлива в Европу. В частности, ведут переговоры с Катаром.

Неназванный чиновник объяснил, что это стало необходимым после того, как встреча главы МИД России с госсекретарем США Энтони Блинкеном дала "минимальный прогресс".

Чиновник объяснил, что смотрят на то, как можно подготовиться к тому, что конфликт может ударить по поставкам газа. Особенно в середине зимы, когда очень низкие его запасы.

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