Відповідну інформацію виданню розповів неназваний представник американського керівництва. Це трапилось 25 січня.
До теми США обговорюють з Катаром можливість постачання газу до Європи у разі вторгнення Росії в Україну
США можуть забезпечити Європу газом
США забезпечать Європі альтернативне постачання газу, якщо це буде потрібно,
– мовиться у повідомленні.
Наразі відомо, що саме для цього Штати:
- підтримують контакти з виробниками зрідженого природного газу;
- розглядають можливості компаній, здатних організувати великі постачання газу.
Зазначили, що відповідних заходів вживають "на випадок перебоїв із російськими постачаннями".
Чиновник не назвав компанії, з якими ведуться перемовини, проте запевнив, що мовиться про широкий перелік постачальників з різних регіонів світу – від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США.
Також політик пояснив, мовляв, Кремлю не варто використовувати сферу енергетики "як зброю". Адже їхня ж країна й постраждає та пригадав про санкції, які США готують на випадок повномаштабного вторгнення Росії в Україну.
Що цьому передувало
- На тлі загрози нападу Кремля Штати почали вести переговори з великими експортерами газу щодо постачання блакитного палива до Європи. Зокрема ведуть перемовини з Катаром.
- Неназваний чиновник пояснив, що це стало необхідним після того, як зустріч глави МЗС Росії із держсекретарем США Ентоні Блінкеном дала "мінімальний прогрес".
- Чиновник пояснив, що дивляться на те, як можна підготуватися до того, що конфлікт може вдарити по поставках газу. Особливо в середині зими, коли дуже низькі його запаси.
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