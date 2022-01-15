Чрезвычайное происшествие произошло на заводе в городе Пассейке. Постройка вспыхнула в 20:30 по местному времени (03:30 – по Киеву).

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Пожар на химзаводе в США

Возгорание возникло в 3-этажном здании. Оно загорелось после того, как огонь охватил два соседних помещения.

На месте инцидента работают примерно 200 чрезвычайников из 11 компаний.

Глава пожарной охраны Пассейка Патрик Трентакост-старший рассказал, что огонь еще не достиг основной части завода по производству хлора, однако "не находится под контролем".



На химзаводе в США вспыхнул пожар / Твитер Brandy News

В то же время городской глава Гектор Карлос Лора добавил, что пострадала часть здания, где хранят гранулы хлора.

Однако спасатели заверили, что причин для беспокойства относительно контакта с хлором пока нет. Если огонь дойдет до основной части завода, то будет потребность в массовой эвакуации.

Трентакост отметил, что чрезвычайники "постоянно следят" за местом возгорания и не позволяют огню достичь основной площади завода.

Пока неизвестно, что вызвало пожар. Но на крыше и верхних этажах здания заметен "сильный дым" и пламя.



С огнем борются 200 спасателей / Фото New York Post

Есть пострадавший в возгорании

Во время тушения пожара один из чрезвычайников получил травмы. Мужчину госпитализировали в местную больницу. О его состоянии деталей не называют.

Мэр Пассейка призвал местных жителей держать окна закрытыми и избегать походов и поездок в район, где случилось возгорание. Он охарактеризовал пожар как "чрезвычайно серьезный".

Мэр Пассейка с места пожара: смотрите видео

В Пассейке горит химический завод: смотрите карту