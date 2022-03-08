Соответствующий законопроект внесла двухпартийная группа американских сенаторов. В России 132 миллиарда долларов золотых запасов.

Обратите внимание Белый дом сегодня объявит о запрете импорта российской нефти, – СМИ

И санкции будут касаться американских компаний, осуществляющих операции с российскими золотыми резервами, транспортирующих золото из активов Центрального Банка России или продающих его в стране-агрессоре.

Еще после введения санкций за оккупацию Крыма Россия значительно увеличила темпы закупки золота. Одна, кажется, теперь ее это не спасет.

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