Відповідний законопроєкт внесла двопартійна група американських сенаторів. У Росії 132 мільярди доларів золотих запасів.

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Ці санкції стосуватимуться американських компаній, які здійснюють операції з російськими золотими резервами, транспортують золото з активів Центрального банку Росії або продають його в країні-агресорці.

Ще після впровадження санкцій за окупацію Криму Росія значно збільшила темпи закупівлі золота. Однак, здається, тепер її це не врятує.

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