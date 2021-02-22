В американском Техасе 16 февраля в результате страшной непогоды умер 11-летний мальчик. Мать обвиняет в смерти сына электропоставщиков и требует многомиллионной компенсации.

Мария Пинеда уверена, что ее ребенок умер от переохлаждения. Семья шестиклассника обратилась в суд с иском на 100 миллионов долларов.

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Мальчик замерз под несколькими одеялами

Мария Пинеда утверждает, что Кристиан уснул на кровати под несколькими одеялами вместе со своим трехлетним братом.

На следующий день она нашла мальчика в бессознательном состоянии, женщина вызвала скорую и все время до ее приезда пыталась сделать ребенку искусственное дыхание.

К сожалению, шестиклассника спасли не удалось. Медики, приехавшие на вызов, констатировали его смерть.

За день до смерти Кристиан впервые в жизни поиграл в снегу

Мать также рассказала, что их семья эмигрировала из Гондураса в США 2 года назад. По ее словам, Кристиан был полностью здоровым, а за день до своей смерти впервые в жизни поиграл в снегу.

Мария Пинеда уверена, что сын умер от переохлаждения, так как накануне их жилье, как и миллионы других, отключили от электричества и тепла.

Семья подала иск в суд на 100 миллионов

Семья Кристиана Пинеды подала иск на 100 миллионов долларов в окружной суд Джефферсона.

Родные мальчика обвинили Совет по надежности электроснабжения Техаса и компанию Entergy в грубой небрежности.

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