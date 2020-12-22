Глава Белого дома Дональд Трамп подписал резолюцию, благодаря которой продлено финансирование правительства до 28 декабря. Срок действия предыдущего решения завершался в ночь на 22 декабря.

Если бы резолюцию не подписали – работа правительства остановилась бы

О подписании резолюции сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Твиттере. Если бы Трамп не завизировал документ, то работа правительства могла бы остановиться.

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Президент Дональд Трамп подписал резолюцию, которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год федеральным агентствам до понедельника, 28 декабря 2020 года,

– сообщил Дир.

President @realDonaldTrump has signed H.R. 1520, the “Further Extension of Continuing Appropriations Act, 2021,” which provides fiscal year 2021 appropriations to Federal agencies through Monday, December 28, 2020. — Judd Deere (@JuddPDeere45) December 22, 2020

При президентстве Трампа уже случился один шатдаун

Отметим, что при каденции Трампа в США уже случился один шатдаун – 22 декабря 2018 года. Работники правительства были вынуждены уйти в отпуск на 35 дней.

Обратите внимание! Конгресс США уже утвердил проект бюджета на 2021 год. В документе предусмотрена четверть миллиарда долларов для помощи Украине, в частности речь идет об ассигнованиях на оборону. 75 миллионов в американской валюте назначили на летальное оборудование.