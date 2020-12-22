США избежали шатдауна: Трамп таки подписал временный бюджет
Глава Белого дома Дональд Трамп подписал резолюцию, благодаря которой продлено финансирование правительства до 28 декабря. Срок действия предыдущего решения завершался в ночь на 22 декабря.
Если бы резолюцию не подписали – работа правительства остановилась бы
О подписании резолюции сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Твиттере. Если бы Трамп не завизировал документ, то работа правительства могла бы остановиться.
Читайте также Трамп допускает введение военного положения, чтобы изменить результаты голосования, – СМИ
Президент Дональд Трамп подписал резолюцию, которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год федеральным агентствам до понедельника, 28 декабря 2020 года,
– сообщил Дир.
При президентстве Трампа уже случился один шатдаун
Отметим, что при каденции Трампа в США уже случился один шатдаун – 22 декабря 2018 года. Работники правительства были вынуждены уйти в отпуск на 35 дней.
Поделиться новостью