США уникнули шатдауну: Трамп таки підписав тимчасовий бюджет
Глава Білого дому Дональд Трамп підписав резолюцію, завдяки якій продовжено фінансування уряду до 28 грудня. Термін дії попереднього рішення завершувався у ніч на 22 грудня.
Якби резолюцію не підписали – робота уряду зупинилась би
Про підписання резолюції повідомив заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір у твіттері. Якби Трамп не завізував документ, то робота уряду могла би зупинитись.
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Президент Дональд Трамп підписав резолюцію, яка передбачає асигнування на 2021 фінансовий рік федеральним агентствам до понеділка, 28 грудня 2020 року,
– повідомив Дір.
За президентства Трампа уже трапився один шатдаун
Зазначимо, що за каденції Трампа в США уже трапився один шатдаун – 22 грудня 2018 року. Працівники уряду були змушені піти у відпустку на 35 днів.
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