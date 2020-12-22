Глава Білого дому Дональд Трамп підписав резолюцію, завдяки якій продовжено фінансування уряду до 28 грудня. Термін дії попереднього рішення завершувався у ніч на 22 грудня.

Якби резолюцію не підписали – робота уряду зупинилась би

Про підписання резолюції повідомив заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір у твіттері. Якби Трамп не завізував документ, то робота уряду могла би зупинитись.

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Президент Дональд Трамп підписав резолюцію, яка передбачає асигнування на 2021 фінансовий рік федеральним агентствам до понеділка, 28 грудня 2020 року,

– повідомив Дір.

President @realDonaldTrump has signed H.R. 1520, the “Further Extension of Continuing Appropriations Act, 2021,” which provides fiscal year 2021 appropriations to Federal agencies through Monday, December 28, 2020. — Judd Deere (@JuddPDeere45) December 22, 2020

За президентства Трампа уже трапився один шатдаун

Зазначимо, що за каденції Трампа в США уже трапився один шатдаун – 22 грудня 2018 року. Працівники уряду були змушені піти у відпустку на 35 днів.

Зверніть увагу! Конгрес США уже затвердив проєкт бюджету на 2021 рік. У документі передбачено чверть мільярда доларів для допомоги Україні, зокрема мовиться про асигнування на оборону. 75 мільйонів в американській валюті призначили на летальне обладнання.