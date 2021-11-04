Обновленные правила опубликовали в бюро иностранных дел Государственного департамента.

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Каковы правила въезда в США для иностранцев:

Правила касаются путешествий воздушным транспортом.

Иностранцы должны продемонстрировать сертификат с полным курсом вакцинации против коронавируса.

Также необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение последних трех дней.

Вакцинация должна быть только препаратами, одобренными в США

В Госдепе пояснили: вакцинация любыми препаратами не подойдет, нужны лишь те вакцины, которые одобрены Управлением по продовольствию и медикаментам США. Также – препараты из списка по использованию в чрезвычайных ситуациях, которые заключила ВОЗ.

Невакцинированными впускают граждан США и постоянных резидентов

Есть исключения для невакцинированных, если они являются гражданами США или законными постоянными резидентами. Им нужно будет показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за день до поездки.

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Какова ситуация с коронавирусом в США

По состоянию на 4 ноября, США до сих пор находятся во главе списка стран с наибольшим количеством больных на коронавирус. Этот недуг диагностировали у более 46 миллионов 254 тысяч человек. Летальных исходов – более 750 тысяч.

Украина, тем временем, может покинуть "зеленый список" ЕС

Отметим, что из-за тяжелой ситуации с коронавирусом Украина может покинуть "зеленый список" ЕС. Речь идет о перечне стран, граждане которых могут безопасно путешествовать по Евросоюзу. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Юзвяк. Соответствующее решение могут принять уже на следующей неделе.