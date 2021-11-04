Оновлені правила опублікували у бюро закордонних справ Державного департаменту.

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Які правила в'їзду до США для іноземців:

Правила стосуються подорожей повітряним транспортом.

Іноземці повинні продемонструвати сертифікат з повним курсом вакцинації проти коронавірусу.

Також необхідно мати негативний тест на COVID-19, зроблений протягом останніх трьох днів.

Вакцинація має бути лише препаратами, схваленими у США

У Держдепі пояснили: вакцинація будь-якими препаратами не підійде, потрібні лише ті вакцини, які схвалені Управлінням з продовольства і медикаментів США. Також – препарати зі списку з використання у надзвичайних ситуаціях, які уклала ВООЗ.

Невакцинованими впускають громадян США та постійних резидентів

Є винятки для невакцинованих, якщо вони є громадянами США або законними постійними резидентами. Їм потрібно буде показати негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за день до поїздки.

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Яка ситуація з коронавірусом у США

Станом на 4 листопада, США досі перебувають на чолі списку країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Цю недугу діагностували у понад 46 мільйонів 254 тисяч осіб. Летальних випадків – більше ніж 750 тисяч.

Україна, тим часом, може покинути "зелений список" ЄС

Зазначимо, що через важку ситуацію з коронавірусом Україна може покинути "зелений список" ЄС. Мовиться про перелік країн, громадяни яких можуть безпечно подорожувати Євросоюзом. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк. Відповідне рішення можуть ухвалити вже наступного тижня.