Учения назвали Juniper Oak. В них примут участие истребители и бомбардировщики.

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Что известно об учениях США и Израиля

В учениях примут участие 6 500 американских военнослужащих и 1 100 израильских. Также будут привлечены 100 американских самолетов. Среди них – самолеты-заправщики, истребители и бомбардировщики. Со стороны Израиля будут 42 самолета.

К учениям также привлекут группу авианосца ВМС США "Джордж Буш", которая охватит все сферы ведения боевых действий, включая космическую и радиоэлектронную борьбу.

Отмечается, что учения Juniper Oak подчеркивают прочность альянса США и Израиля.

США начали расширенные учения украинских военных в Германии

В Германии началась расширенная боевая подготовка вооруженных сил США военных Украины. Учения пройдут около 500 военнослужащих.

Так, эти учения имеют целью отточить навыки украинских сил, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любым атакам российских оккупантов. На учениях военные узнают, как лучше передвигаться и координировать свои подразделения, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и наземные силы.

Кстати, США уже научили более 3 100 украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать оружие и технику, включая гаубицы, бронетехнику и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, известную как HIMARS.