Соединенные Штаты видят возможность для роста партнерства с Украиной в сфере обороны и безопасности. В Вашингтоне изучают возможности усиления сотрудничества с Киевом.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на форуме "Украина 30. Безопасность страны" отметила, что через помощь и сотрудничество США четко дали понять, что преданы тому, чтобы помочь Украине защитить себя.

Читайте также Байден призвал к усилению восточного фланга НАТО

Вопросы усиления безопасности сотрудничества Украины и США

По словам Квин, Соединенные Штаты также тесно сотрудничают с союзниками с НАТО и ключевыми партнерами в том, чтобы достичь этой общей цели.

Мы также видим возможность для продолжающегося роста в нашем с Украиной партнерстве по обороне и безопасности, и мы изучаем возможности для того, чтобы в дальнейшем усилить сотрудничество по безопасности между США и Украиной,

– заявила Квин.

Поверенная в делах США добавила, что угроза Украине является не только внешней.

"Украина также сталкивается с агрессией внутри, в форме коррупции", – считает Квин. Она подчеркнула, что корыстные интересы и коррумпированные люди, которые ставят свои узкие интересы над интересами народа, ослабляя Украину.

Обратите внимание! На форуме "Украина 30. Безопасность страны" глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что напряжение возле границы Украины уменьшилось, однако часть российских войск осталась на месте. Баканов назвал 5 основных направлений, откуда может напасть Москва.