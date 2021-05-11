США изучают возможности усиления сотрудничества с Украиной
Соединенные Штаты видят возможность для роста партнерства с Украиной в сфере обороны и безопасности. В Вашингтоне изучают возможности усиления сотрудничества с Киевом.
Источник:Интерфакс-Украина
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на форуме "Украина 30. Безопасность страны" отметила, что через помощь и сотрудничество США четко дали понять, что преданы тому, чтобы помочь Украине защитить себя.
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Вопросы усиления безопасности сотрудничества Украины и США
По словам Квин, Соединенные Штаты также тесно сотрудничают с союзниками с НАТО и ключевыми партнерами в том, чтобы достичь этой общей цели.
Мы также видим возможность для продолжающегося роста в нашем с Украиной партнерстве по обороне и безопасности, и мы изучаем возможности для того, чтобы в дальнейшем усилить сотрудничество по безопасности между США и Украиной,
– заявила Квин.
Поверенная в делах США добавила, что угроза Украине является не только внешней.
"Украина также сталкивается с агрессией внутри, в форме коррупции", – считает Квин. Она подчеркнула, что корыстные интересы и коррумпированные люди, которые ставят свои узкие интересы над интересами народа, ослабляя Украину.
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