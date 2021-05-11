Несмотря на то, что напряжение возле границы Украины уменьшилось, часть российских войск осталась на месте. Иван Баканов назвал 5 основных направлений, откуда может напасть Москва.

Глава Службы безопасности Украины не исключает, что Кремль может попытаться напасть со стороны Беларуси. Однако, кроме того, чиновник назвал еще 5 направлений, которые под угрозой.

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Откуда может ударить Россия

Сиверское оперативное направление – под угрозой Сумская и Черниговская области;

Слобожанское – Харьковская область;

Донецкое – Донбасс;

Южнобугское – Одесская область;

Крымское – Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.

65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% границы на западном направлении тоже требуют бдительности со стороны нашего государства. Россия активно использует и подпитывает националистические движения в странах, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии яркое тому подтверждение,

– рассказал Баканов.

Сколько войск остается возле границы

Глава СБУ объяснил, что агрессор пока вывел только войска из Крыма. Сегодня боевой и численный состав российской армии вдоль границы Украины и во временно оккупированном Крыму составляет около 100 тысяч человек.

"Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонно-тактические группы, группы ракетных войск и артиллерии", – добавил Баканов.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет войны. Однако Украина будет наращивать свой боевой потенциал. Только это будет гарантом спокойствия и стабильности в безопасности территорий нашего государства.