Баканов назвал 5 направлений, откуда может напасть Россия
Несмотря на то, что напряжение возле границы Украины уменьшилось, часть российских войск осталась на месте. Иван Баканов назвал 5 основных направлений, откуда может напасть Москва.
Источник:Форум Украина 30
Глава Службы безопасности Украины не исключает, что Кремль может попытаться напасть со стороны Беларуси. Однако, кроме того, чиновник назвал еще 5 направлений, которые под угрозой.
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Откуда может ударить Россия
- Сиверское оперативное направление – под угрозой Сумская и Черниговская области;
- Слобожанское – Харьковская область;
- Донецкое – Донбасс;
- Южнобугское – Одесская область;
- Крымское – Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.
65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% границы на западном направлении тоже требуют бдительности со стороны нашего государства. Россия активно использует и подпитывает националистические движения в странах, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии яркое тому подтверждение,
– рассказал Баканов.
Сколько войск остается возле границы
Глава СБУ объяснил, что агрессор пока вывел только войска из Крыма. Сегодня боевой и численный состав российской армии вдоль границы Украины и во временно оккупированном Крыму составляет около 100 тысяч человек.
"Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонно-тактические группы, группы ракетных войск и артиллерии", – добавил Баканов.
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