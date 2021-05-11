Президент Владимир Зеленский заявил, что в последнее время значительно уменьшилось количество обстрелов на Донбассе. В частности, говорится о прицельных снайперских выстрелах, от которых погибало больше всего наших защитников.

Об этом глава государства сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны". Зеленский отметил, что касательно пасхального перемирия все было договорено.

Важно Украина не хочет войны, но будет наращивать военную мощь, – Зеленский

Видим значительное уменьшение выстрелов, – Зеленский

Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено с точки зрения публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне. Мы видим значительное уменьшение выстрелов,

– пояснил Зеленский.

Глава государства отметил, что именно из-за прицельных снайперских выстрелов противника погибло около 30 украинских военных с начала 2021 года.

С начала года на Донбассе погибли 42 украинских военных

Отметим, что с начала 2021 года на Донбассе оборвалась жизнь 42 украинских героев. В мае враждебные обстрелы стали смертельными для 4 наших военнослужащих.